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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.B.'nin sol omzu ile sağ bacağında kırık tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis açıklamasına göre, N.B. (34), 143 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GN 407 plakalı salon araçla Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak toprak sete çarptı.

Kumyalı-Pamuklu ana yolunda bugün saat 20.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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