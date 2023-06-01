Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) 31 Mayıs Dünya Kabin memurları gününde kampus içerisinde kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Havacılık Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz'ün konuşmasıyla başlayan etkinlikte Havacılık Fakültesi öğretim görevlilerine ve öğrencilere çiçek takdim edildi. Ardından Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Seran Beyar kabin memurluğunun inceliklerinden söz etti. Kabin memurluğunun disiplin gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Beyar, mesleğin zorluklarını anlatıp geleceğin kabin memurlarına başarılar diledi.