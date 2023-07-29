Düzova’da bir evde canlı av hayvanları ele geçirildi Düzova’da bir evde canlı av hayvanları ele geçirildi

Amcaoğlu paylaşımında :

“Alayköy ana su deposu içerisinde tadilat yapılarak deponun kapasitesinin artırılması, ayrıca deponun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla ekibimiz hafta sonu görev başında” ifadelerini kullandı.