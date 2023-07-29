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Amcaoğlu paylaşımında : “Alayköy ana su deposu içerisinde tadilat yapılarak deponun kapasitesinin artırılması, ayrıca deponun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla ekibimiz hafta sonu görev başında” ifadelerini kullandı.

Düzova’da bir evde canlı av hayvanları ele geçirildi

Düzova’da bir evde canlı av hayvanları ele geçirildi

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