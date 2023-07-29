Amcaoğlu paylaşımında :
“Alayköy ana su deposu içerisinde tadilat yapılarak deponun kapasitesinin artırılması, ayrıca deponun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla ekibimiz hafta sonu görev başında” ifadelerini kullandı.
Amcaoğlu paylaşımında :
“Alayköy ana su deposu içerisinde tadilat yapılarak deponun kapasitesinin artırılması, ayrıca deponun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla ekibimiz hafta sonu görev başında” ifadelerini kullandı.
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|Takım
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|Takım
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