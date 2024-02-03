İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.02.2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında, kaportacı olarak çalışmakta olan Sinan KABACIKLI (E-46) iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan kamyonun kaportasını tamir ettiği sırada İskele üzerinde çalıştığı sırada 2 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Sinan KABACIKLI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.