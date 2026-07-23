20 Temmuz’un onur ve gururla kutlandığını belirten Öztürkler, etkinliklere yurt içinden ve yurt dışından yoğun katılım olduğunu söyledi. Kutlamalarda Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, KTBK ve GKK ile beraberindeki heyetin yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan’dan 20’nin üzerinde milletvekili ile Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım gibi önemli isimlerin de yer aldığını ifade etti.

Resepsiyona binden fazla kişinin katıldığını kaydeden Öztürkler, verilen mesajların merkezinde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığının bulunduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı izole edilerek barış sağlanamaz”

Rum tarafı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Öztürkler, Rum tarafını çözüm konusunda samimiyetsiz davranmak ve dış politikaya yönelik adımlar atmakla eleştirdi.

Dünyanın Kıbrıs konusunda büyük bir hata yaptığını savunan Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkını izole ederek bir barış sağlanamaz. Geçmişte Annan Planı döneminde verilen sözler vardı. Güney Kıbrıs’ın bütün istediklerini alacağı, sonrasında gelip yeniden talepte bulunacağı bir dünya yoktur. Biz bu adanın eşit sahibi ve ev sahibiyiz. Özden gelen haklarımız vardır” dedi.

Öztürkler, mevcut durumdan olumsuz etkilenmeyen Rum tarafının Kıbrıs Türkleriyle anlaşmak için yeterli motivasyona sahip olmadığını da ifade etti.

“Haksız izolasyonlar ortadan kaldırılmalı”

Guterres’in gelecek hafta gerçekleştirmesi beklenen Kıbrıs ziyaretine de değinen Öztürkler, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğinin açıkça ifade edilmesi çağrısında bulundu.

Öztürkler, “Bir yerden başlanmalıdır. Gençlerimiz sporda ve sanatta, iş insanlarımız ise ekonomide ülkemizin bayrağı altında temsil edilebilmelidir. Güney Kıbrıs’a ‘dur’ denilmelidir. Taşınmaz Mal Komisyonu varken iş insanlarımız neden tutuklansın? Yıllardır dünyadan tecrit edilen Kıbrıs Türk halkının hakları görmezden geliniyor” ifadelerini kullandı.

“Guterres’in ziyaretini küçümsemiyorum”

Bugüne kadar farklı siyasi partilerden isimlerin yürüttüğü görüşmelerde Türkiye ile birlikte bir sonuca ulaşılamadığını belirten Öztürkler, Guterres’in ziyaretini küçümsemediğini ve bunu bir veda ziyareti olarak görmediğini söyledi.

Ziyaretin, tarafların anlaştığı ve doğrudan barış sürecine girildiği anlamına da gelmediğini kaydeden Öztürkler, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazı noktalarda net olmak gerekir. Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye’nin onaylamadığı hiçbir anlaşma yürürlüğe giremez.”

Türkiye’den KKTC’ye doğal gaz getirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Öztürkler, Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bölgede bulunduğunu belirterek imzalanan protokollerin sözde kalmayacağını vurguladı.

Öztürkler, “İmzalanan protokoller lafta değildir. İmzalanmaları, hayata geçirilecekleri anlamına gelmektedir. Doğal gaz projesi gerçekleştirilecektir. Türkiye de projenin çok hızlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade ediyor” dedi.

“Türk dünyasında görünür hâle geldik”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasındaki görünürlüğünün arttığını kaydeden Öztürkler, Azerbaycan, İran gibi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Türkiye’nin desteğiyle bu ilişkilerin çok daha ileriye taşınacağını belirten Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyasıyla kurduğu bağların giderek güçlendiğini ifade etti.

“Türkiye’nin caydırıcı gücü sayesinde Rum tarafı kıpırdayamadı”

Rum tarafında zaman zaman Girne’ye bayrak dikilmesine yönelik söylemler dile getirildiğini belirten Öztürkler, bu açıklamaları “hayal” olarak nitelendirdi.

Öztürkler, “20 Temmuz’da Türkiye adaya geldikten sonra Rumlar bir daha kıpırdayamamıştır. Bundaki en büyük etken, Türkiye’nin caydırıcı gücüdür” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının Fransa ile yaptığı anlaşmalara ve son dönemde artan açıklamalara da değinen Öztürkler, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun kapasitesiyle Türkiye’nin gücünün herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Türk komuta kademesinin bu konuda gerekli mesajları verdiğini belirten Öztürkler, “Ada ülkesiyiz ve dip dibeyiz. Kara gücü önemlidir. Türk askerinin cesaretini ayrıca anlatmaya gerek yoktur” dedi.

“Seçim tarihine ilişkin Meclis’e ulaşan bir karar yok”

Erken seçim tarihine yönelik tartışmaları da değerlendiren Öztürkler, seçimin ocak ayında yapılması hâlinde seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından işletileceğini belirtti.

Seçimin ocak ayından önce yapılmasının gündeme gelmesi durumunda ise karar yetkisinin Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu ifade eden Öztürkler, hükümetin bu konuda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öztürkler, “Meclis kararı için gerekli çoğunluğun sağlanması gerekir. Diğer siyasi partiler de konuyu yetkili organlarında değerlendiriyor. Bugün itibarıyla Meclis’e ulaşan herhangi bir seçim tarihi kararı yoktur. Hükümet ortakları değerlendirmelerini tamamlayıp karar aldıktan sonra Meclis’e bildirimde bulunacaktır” dedi.

Geçmişte olduğu gibi Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasının da mümkün olduğunu kaydeden Öztürkler, seçim tarihine yönelik bir karar veya yasa önerisinin gündeme gelmesi hâlinde olağanüstü toplantı yapılabileceğini ifade etti.

“UBP bu ülkenin icraat partisidir”

UBP hükümetinin başarılı bir çalışma dönemi geçirdiğini belirten Öztürkler, hükümetin yoğun bir yasama performansı ortaya koyduğunu söyledi.

Öztürkler, “350’nin üzerinde yasanın geçirildiği ciddi bir çalışma ve efor ortaya konuldu. Yoğun tempo nedeniyle halkımızla yeterince kucaklaşma ve sahada buluşma imkânı bulamadık. Meclisin ara döneme girmesiyle birlikte yeniden sahaya indik” dedi.

UBP’nin yükseliş ivmesinin her geçen gün arttığını savunan Öztürkler, parti hakkında dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığının sahada görüldüğünü ifade etti.

Parti tabanına ve seçmen kitlesine güvendiklerini vurgulayan Öztürkler, “UBP seçim süreçlerinde güçlü bir partidir, kimse endişeye kapılmasın. Bulunduğumuz ortamlarda yükselişimizi açıkça görüyoruz. Kenetlendikten sonra her zaman başarıya ulaştık. Bunu yeniden başardık ve günün sonunda sonuç güzel olacaktır” diye konuştu.

Öztürkler, UBP’nin ülkenin icraat partisi olduğunu belirterek yapılacak seçimde gerekli sonucu alacağına inandığını söyledi.