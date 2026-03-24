Ziyaretin gerçekleşmesi Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği kurucu başkanı İrfan Yılmaz öncülüğünde, dönem başkanı Metin Yılgın ve Alayköy İlkokul müdürü Özden Ünbay'ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir.



Gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler, Kıbsüt, Özipek Ayakkabı Fabrikası ve Ustam Unlu Mamülleri gibi işletmeleri ziyaret etti. Üretim tesislerini gezerek makinelerin çalışma sistemleri, ürünlerin nasıl üretildiği ve üretim aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrenciler, yerli üretimin ülke ekonomisine katkısı konusunda da bilgilendirildi.



Öğrenciler, fabrikalarda kullanılan makineleri inceleyerek üretim sürecinin nasıl işlediğini yerinde gözlemledi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, üretim aşamalarında kalite, hijyen ve teknoloji kullanımının önemi vurgulandı.

Etkinliğin, öğrencilerin meslekler hakkında farkındalık kazanmasına ve üretim bilincinin küçük yaşta gelişmesine katkı sağlaması hedeflendi. Aynı zamanda öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte gözlemlemelerine olanak tanıyan bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekildi.



Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek genç nesillerin üretimle tanışmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alayköy İlkokulu yetkilileri ise öğrencilerin böyle bir deneyim yaşamalarının eğitim sürecine büyük katkı sağladığını ifade ederek iş birliğine destek veren herkese teşekkür etti.