Alayköy’de alkollü içki tesiri altındaki iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirini ciddi şekilde darp etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Alayköy’de kaldıkları ikametgahta yaşanan tartışma sonucu P.C.W.S.D. (E-43) 184 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 247 miligram alkollü içki tesiri altındaki P.T.A.(E-47) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurararak birbirlerini ciddi şekilde darp etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.





