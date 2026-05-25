1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerde, “Gizli Hazine” adlı Karagöz gölge oyunu ile özel gereksinimli çocukların da katılımına uygun olarak hazırlanan “Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece” adlı özgün, müzikli ve interaktif kukla oyunu sahnelenecektir.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon ve Kütüphane alanlarında 14.30-15.30 saatleri arasında yer alacak etkinlikler, her yaş grubundan çocuk ve ailelerin katılımına açık olacaktır.

Kontenjanla sınırlı etkinlik için başvuru ve bilgi için: 0392 612 70 10