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16.12.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel caddesi üzerinde, Sercan ÖZDOĞAN (E-43) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 721 plakalı salon araç ile Abdi İpekçi caddesine doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki sağa virajlı kısma geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırım taşlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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