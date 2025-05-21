Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.05.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gaziveren’de Gül Sokak üzerinde, Halil PERVANE (E-46) 144 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 770 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve telefon direğine aracının çarptıktan sonra savrularak, bir ikametgahı çevreleyen ahşap korkuluklara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Halil PERVANE, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.