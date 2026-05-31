Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Araç, işletme içerisinde bulunan çeşitli eşyalara da zarar verirken, kazanın ardından sürücünün olay yerinden aracıyla ayrıldığı belirtildi. Polis tarafından aynı gün tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen Z.K.(E-21), yönetimindeki RB 873 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ ve sol kısmında kaldırım üzerinde bulunan küçük demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç, yolun solunda bulunan Dut Ağacı Kahvehanesi’nin ahşap ön kapısına çarparak işletmenin içine girdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.40 sıralarında Barış Sokak üzerinde meydana geldi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.