İmza töreni, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meclisi VIP 1 Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Protokol, ceza infaz kurumunda bulunan 16-24 yaş arası KKTC vatandaşı çocuk ve genç erişkinlerin rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesini ve tahliye sonrasında topluma uyumlarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında sosyal dışlanmanın önlenmesi, bireylerin meslek edinmelerinin teşvik edilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarına yönelik kurumlar arası iş birliği mekanizması oluşturulacak.

Yaklaşık 10 hafta sürecek rehabilitasyon programı boyunca katılımcılara sosyal beceri eğitimi, öfke kontrol eğitimi ve ahlaki muhakeme eğitimi verilecek. Toplam 30 oturumdan oluşacak programla bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, saldırgan davranışların azaltılması ve sağlıklı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca katılımcılar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sertifikaya dayalı meslek edindirme eğitimlerine yönlendirilecek. Böylece tahliye sonrasında istihdama katılımlarının artırılması ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde dahil olmaları sağlanacak.

Bu doğrultuda, İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi aracılığıyla eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan ve tahliye sonrasında eğitim aldığı alanda istihdam edilen bireylerin işverenlerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 36 ay süreyle yüzde 100 sosyal sigorta prim desteği verilecek.

Çocuk ve gençlerin karşı karşıya kaldıkları sosyal, psikolojik ve davranışsal sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını hedefleyen proje, bireylerin toplumla yeniden bütünleşmelerine katkı sağlayacak rehabilite edici ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesine önemli destek sunacak.