1 Haziran Pazartesi günü 17.00-21.00 saatleri arasında Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yer alacak şenlikte çocuklara yönelik çeşitli atölyeler, sportif, eğitsel ve keyifli etkinlikler yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu şenlikle ilgili LTB, Lefkoşa’da yaşayan tüm çocukları 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde doyasıya eğlenmek için Dr. Fazıl Küçük Parkı’na davet etti.

PROGRAM

17.00 – Atölyelerin Başlangıcı

* HASDER ile Markutti Uçurtma Yapımı

* Ülviye Karabaşak ile Ebru Sanatı

* Ozan Özgenler ile Kumaş Çanta Boyama Atölyesi

* Ferdiye Yurdakul ile Mandala Boyama Atölyesi

* Simge Davulcu ile Science for Kids Bilim Atölyesi

* ⁠LTB El Ele Kreşi- Taş boyama ve taç yapma atölyesi

* Yüz Boyama

* Photobox Aktivitesi

* Basket + Halka Kale + Darts Oyun Alanı

18.30 – Hanife Tayareci ve KIRPIK

19.00 – LTB Çocuk Korosu

19.30 – Sihirbazlık Gösterisi

20.00 – Bubble Show

20.30 – Hiphop Dans Show – Bekir