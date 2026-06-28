Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Halkbank Çemberi mevkiinde meydana geldi.

Polisin verdiği bilgiye göre, 41 yaşındaki A.T., 71 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank Çemberi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, çemberi çevreleyen bordür taşlarına, ardından yolun solundaki refüje ve çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Yaralanan Olmadı

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis Soruşturması Sürüyor

Polis, sürücü A.T. aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.