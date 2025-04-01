Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Gazimağusa’da Kemal Server Caddesi üzerinde saat 22.15 sıralarında 38 yaşındaki Feyaz Erden’in, 88 mlgr alkollü içki tesiri altında, yolun sağında bulunan kaldırım taşlarında çarpması ile trafik kazası meydana geldi.

Erden, yönetimindeki LR 134 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yaralanan olmadı.