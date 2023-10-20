Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.10.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de Boğaz Piknik Alanı önünde bulunan isimsiz tali yol üzerinde, Salahi Palay ÇOLAKOĞLU (E-66), 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KM 728 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Girne - Lefkoşa Anayolu’na giriş yapması sonucu o esnada trafik kontrolü yapan polis tarafından yolun güney kısmındaki banket içerisinde durdurulan, Tarkan HAMMALOĞLU (E-54) yönetimindeki VK 591 plakalı kamyon aracın arkasındaki romörke çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KM 728 plakalı araç sürücüsü Salahi Palay ÇOLAKOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

