Polisten edinilen bilgilere göre, ilk kaza 18 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında İskele’de bir site içerisinde meydana geldi. A.M.K. (E-30), 146 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 757 S plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç, kaldırım taşları ile çocuk parkını çevreleyen korkuluklara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza ise aynı gün saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Barış Caddesi üzerinde yaşandı. D.K. (K-24) yönetimindeki UL 837 plakalı salon araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Tahir Osman Sokak Kavşağı’na geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan ve 139 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen İ.A. (E-32) yönetimindeki RT 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi. Bu kazada da yaralanan olmadığı belirtildi.

RT 235 plakalı araç sürücüsü İ.A. (E-32), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan tutuklanırken, her iki kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.