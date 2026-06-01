Polisten verilen bilgiye göre, 31 Mayıs saat 08.00 sıralarında, Z.Ü. (22), 82 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JV 396 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan oto korkuluklara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, sürücü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan aynı gün saat 21.00 sıralarında Gazimağusa’da Özyiğit Sokak üzerinde meydana gelen diğer kazada ise, M.A. (64), 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 939 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında bir ikametgah önünde park halinde bulunan NL 782 plakalı salon araca çarptı.

Bu kazada da yaralanan olmazken, M.A. hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Soruşturmalar devam ediyor.