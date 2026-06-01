Polis'ten yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.D.S.H (E-22), U.N (E-44), M.E (E-32) ve M.A’nın (E-28) tutuklandığı kaydedildi.

Ekim 2025-Nisan 2026 arasında, Girne’de, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak maksadıyla, yurt dışında sahte olarak sürüş ehliyetleri düzenlenmiş, KKTC’ye getirilen ehliyetler Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edilerek tedavüle sürülmüştü.

Sahte ehliyetlerin KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağlayan, sahtekârlıkla kayıt ve para temin eden ve olayda zanlı olarak görülen M.R.(E-32), M.D.S.I (E-30), J.İ (E-33), U.B (E-23), I.H.S (E-24), Z.M (E-35) ve S.U (E-42) tutuklanmıştı.