Üstel, üç bakanlık ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın imza koyduğu protokolün çok anlamlı bir günde hayat bulduğunu belirterek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla tüm çocukların gününü kutladı. Çocukların toplumun en değerli varlıkları olduğunu ifade eden Üstel, “Çocuklarımız bizim vazgeçilmez unsurlarımızdır. Çocuklarımız bizim için her şeydir. Onları daha iyi ortamlarda yetiştirmek, daha iyi eğitim almalarını sağlamak için hükümete geldiğimiz gün halkımıza ve gençlerimize ne söz verdiysek bugün o sözlerden birini daha yerine getiriyoruz” dedi.

Ülkenin uzun yıllar istikrarsız hükümetler nedeniyle birçok sorunun biriktiğini söyleyen Üstel, hükümetlerinin öncelikle siyasi istikrarı sağladığını ve bu istikrar sayesinde geçmişten kalan projeleri hayata geçirme fırsatı bulduklarını kaydetti. Üstel, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu projeleri, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için yapamadığımız yasaları ve protokolleri hayata geçireceğiz dedik. Bugün bunları birer birer gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim alanındaki çalışmalar...

Eğitim alanındaki çalışmalara da değinen Üstel, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ilk günden itibaren hedefler belirlediklerini söyledi. “40 yeni okul yapacağız dedik. Tüm okullarımızı gözden geçirip çağdaş ülkelerdeki çocukların eğitim aldığı seviyeye getireceğiz dedik” diyen Üstel, bugüne kadar 30 yeni okul ile 600’ün üzerinde yeni derslik binasının kazandırıldığını belirtti. Okulların çağdaş bir yapıya kavuşturulduğunu ifade eden Üstel, yapılan tüm çalışmaların çocuklar için olduğunu söyledi.

Engelli çocuklarımızı da unutmadık...

Engelli çocukların da unutulmadığını kaydeden Üstel, geçmişte kısa süreli hükümetler nedeniyle yarım kalan engelli projelerinin kendi hükümetleri döneminde tamamlanarak hayata geçirildiğini ifade etti.

Konuşmasında suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılmasının önemine vurgu yapan Üstel, çocukların işledikleri suç nedeniyle cezaevinde cezalarını çekerken zaten bir bedel ödediğini belirtti. Ancak devletin görevinin yalnızca ceza vermek olmadığını söyleyen Üstel, “Biz o çocukları yeniden sosyal hayata ve çalışma hayatına kazandırmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Çocukların cezaevinde bulundukları süre içerisinde eğitim almalarının ve meslek edinmelerinin sağlanacağını belirten Üstel, meslek kuruluşlarının da kurulan atölyelerde çocuklara rehberlik edeceğini söyledi. Üstel, çocukların cezaevinden çıktıktan sonra yeniden aynı hatalara düşmemesi için izleme politikaları uygulanacağını ve rehberlik hizmetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Başbakan Üstel, cezaevine düşen çocukların yeniden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için hükümet olarak hiçbir desteği esirgemediklerini ve bundan sonra da esirgemeyeceklerini vurguladı.