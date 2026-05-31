Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kazaların her ikisinin de alkollü sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana gelen ilk kazada, M.A.(E-21) 95 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla güney istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak tavanı üzerinde durdu. Yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

İkinci kaza ise Kuzey Sahil Yolu’nun 56-57’inci kilometreleri arasında meydana geldi. M.I.A.(E-32), 152 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla Büyükkonuk istikametinden Kaplıca yönüne seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol dışına çıkan araç, su kanalı ve toprak sete çarptıktan sonra iki takla atarak yaklaşık 8 metre derinlikteki dere yatağına düştü. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.M.(K-30), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü M.I.A., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor.