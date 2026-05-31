Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın bir hafta sonra adaya geleceğini belirterek, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni süreç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin beklenen yeni inisiyatifiyle ilgili girişimlerin yavaş yavaş başlatıldığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta seçimlerin gerçekleştiğini ve kısa süre sonra dönem başkanlığının sona ereceğini hatırlatan Erhürman, konuyla ilgili olarak hem kuzeyden hem de güneyden peş peşe açıklamalar yapıldığını söyledi.

Halkın çözüm iradesi doğrultusunda uzun süredir ortaya koydukları ilke ve yaklaşımlar çerçevesinde görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Erhürman, beklentilerin ölçüsüz şekilde artırılmasının da, süreci daha başında başarısız göstermeye çalışmanın da doğru olmadığını vurguladı.

Adada ve bölgede yaşanan sorunların çözümünün kalıcı barış ve istikrardan geçtiğini ifade eden Erhürman, bunun yolunun ise diyalog ve diplomasi olduğunu belirtti. Sürece sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla hazırlandıklarını kaydeden Erhürman, gereksiz açıklamalar yapmayacaklarını ve polemiklere girmeyeceklerini söyledi.

Erhürman açıklamasında, halkın doğru bilgi alma hakkına dikkat çekerek gerekli durumlarda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti. “Sorun yaratmaktan, sorun büyütmekten, çok konuşmaktan değil, sorun çözmek için diyalog ve diplomasiden yanayız” diyen Erhürman, paylaşımını “Hayırlı olsun” sözleriyle tamamladı.