Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Yapılan soruşturmada, K.E.’nin kendisine ait boş arazi içerisindeki kuru otları temizledikten sonra, yardım eden S.K.’ye yetkili makamdan izinsiz şekilde topladıkları otları yaktırdığı ve bu sırada yangın çıktığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, bir incir ağacı ile asma yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili her iki şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.