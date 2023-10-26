Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zengin bir programla gerçekleştirilmesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımızdan oluşan "Allegra Ensemble Topluluğu" tarafından, 27 Ekim 2023 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde, bir konser etkinliği gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümünün idrak edildiği tarihimizin bu dönüm noktası, anlam ve önemine layık bir şekilde tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kapsamlı etkinliklerle, coşku ve heyecanla kutlanıyor.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, seçkin ve kapsamlı etkinliklerle kutlanmakta olan Cumhuriyet'imizin 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile iş birliğinde sahnelenecek olan Allegra Ensemble konseri ile Kuzey Kıbrıslı sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak. “Neşeli Topluluk” anlamına gelen “Allegra Ensemble”, 2005 yılından bu yana türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuvar ile sanatseverlerin müzik ziyafeti sunuyor. Keman, Viyola, Viyolonsel, Flüt, Perküsyon ve Piyano ile profesyonel ve akademik bir kadroyla konserlerini veren grup; dünya müzikleri, müzikaller, fadolar, klasik caz parçaları, tangolar ve halk müziği gibi birçok farklı türe ait müzik örneklerini, klasik batı müziği enstrümanları ile gerçekleştirmesiyle biliniyor.

Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tertiplenen etkinliklere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı’nın da katılımı ve ziyareti esnasında bazı resmi temaslarda bulunması planlanıyor.

Konser etkinliğinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün gezici sineması tarafından 18-28 Ekim 2023 tarihleri arasında film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından "Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kadın Giysileri Defilesi” ve "100. Yıl Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması” etkinlikleri; Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından “Alayköy İlkokulu 100. Yıl Teknoloji Odası Açılışı” etkinliği düzenlenecek. Kutlama etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Büyükelçiliğince de doğa yürüyüşleri, cimnastik müsabakası, spor şenlikleri ve konser etkinlikleri gerçekleştirilecek.