CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

İşveren temsilcisi Alp Cengiz Alp toplantı öncesi yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Biz uzun çalışmalar sonucu yeni asgari ücreti belirlerken, 2024’te gerçekleşen enflasyonu ve verilen rakamları baz aldık. 2024’te enflasyon 53.29’du. Verdiğimiz iki artış 22.98 ve Eylül’deki 19.19 ile kümülatif olarak yüzde 46’ya denk geliyordu. Geriye 6.79’luk bir rakam kalmıştı eksik kalan, işverenler olarak bunu 7.5’a tamamlayarak çalışanlara verdik”

Serdaroğlu’nun ‘işverenler vergi kaçırıyor’ sözlerine de değinen Alp, tüm işverenleri suçlamanın doğru olmadığını sözlerine ekledi.