CANLI AKTARIM

Toplantı sonrası açıklama yapan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp toplantıyla ilgili detay veremeyeceklerini belirtti, güzel bir toplantı yapıldığını dile getirdi.

Alp, şöyle devam etti:

Şu anda bir şey söyleyemeyiz ancak güzel bir görüşme oldu. Bu ülkedeki en zor masa bu. Hem çalışanı hem işvereni binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Biz ailelerin sorumluluğunu sonuna kadar hissediyoruz. Bizden kaynaklı olmayan enflasyon bazlı sorunları biliyoruz. Çalışanları çok iyi anlıyoruz. Omzumuzda ağır bir yük var. Bugün ücret konusuna girilmedi, taraflar görüşlerini belirtti. Ocak ortasına varmadan ikinci toplantı yapılacak. Ocak ortasında stresi ortadan kaldırmak için asgari ücreti belirleyeceğiz."