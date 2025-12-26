Açıklamaya göre, dün sabah 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar Esentepe’ye 50 kg/m², Alsancak’a 20 kg/m², Karaoğlanoğlu’na 19 kg/m², Ercan’a 13 kg/m², Mağusa, Çamlıbel, Girne ve İskele’ye 12 kg/m², Tatlısu, Başpınar ve Balıkesir’e 9 kg/m², Lefkoşa, Akdoğan ve Mallıdağ’a 8 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Ziyamet, Doğancı ve Vadili’ye 7 kg/m², Gönyeli’ye 6 kg/m², Alayköy’e 5 kg/m², Türkeli, Beyarmudu ve Akıncılar’a 4 kg/m², Mehmetçik, Çayönü, Değirmenlik, Taşkent, Kırıkkale, Gaziveren, Lapta, Kozanköy, Bostancı, Dörtyol ve Pile’ye 3 kg/m² yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 2 kg/m² arasında yağış kaydedildi.