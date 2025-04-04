Lefkoşa Grand Pasha Otelde yer alan panelin açılışında, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Türk dünyasını temsil eden bayrakların asıldığı salonda yer alan panelin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve konuklar katıldı.

Panelin açılışında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Naim Aydoğdu yaptı. Aydoğdu, Türk dünyasının lideri Türkeş’i anmak ve fikirlerini paylaşmak amacıyla düzenledikleri panele katılan herkese teşekkür etti.

Aydoğdu, Kıbrıs Türk halkına her zaman destek olduğunu, Kıbrıslı bir Türk olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Türk milletinin, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele döneminde her zaman yanında olduğunu, Türkeş’in, Türkiye’nin müdahalesinde de etkin rol aldığını ifade eden Aydoğdu, Türkeş’in Kıbrıs sorununun çözümünde de iki devlet, egemenlik ve garantörlüğün kalıcı olması gerektiğini her zaman dile getirdiğini anlattı.

Bağımsızlığın önemine vurgu yapan ve Türk milletinin sahip olduğu bayrakları salonda sergilediklerini ifade eden Aydoğdu, “Tanrı türkü korusun ve yüceltsin” diyerek konuşmasını tamamladı.

Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, Türkeş’i saygı ve rahmetle andı. Öztürkler, MHP’nin kurucusu, başkanı Türkeş’in önemli bir sembol olduğunu, Kıbrıslı bir Türk olarak da her zaman bundan gurur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs davasının Türkiye’de milli bir dava olmasında da önemli bir emeği olduğunu ifade eden Öztürkler, “Unutulmaz önemli bir lider” dedi.

Merhum Türkeş’in Türk Milliyetçiliğini esas alan “Dokuz Işık” doktrininin Türk siyasetine damga vurmuş önemli fikir ve ilkeler olarak yer aldığını kaydeden Öztürkler, onun yaşamı boyunca Türk milletinin birlik ve dirliği için mücadele verdiğini belirtti.

Öztürkler, Türkeş’in karşılaştığı bir çok zorluğa karşın, inançlarından ve ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermediğini ve yaşamının son anına kadar savunduğu bu ilkeleri ileriye taşımak için çaba gösterdiğine işaret ederek onun, sadece yaşadığı dönemi değil, kendinden sonraki devirleri de fikir, görüş ve düşünceleriyle etkilemiş ve bu düşünceleriler ile kitleler oluşmasını sağlayan bir lider olduğunu söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs konusunda da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki devletli çözüm konusunda dirayetli bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Tatar’a tam destek verdi ve Türkeş’i andı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, panele katılan ve düzenleyen herkesi tebrik etti. Tatar, Türkeş’in, dedesinin sınıf arkadaşı olduğunu ve dedesinin sürekli Türkeş’i kendisine anlattığını söyledi ve anılarını paylaştı.

Hatıralara büyük önem verdiğini ifade eden Tatar, rahmetle andığı Türkeş’in, Kıbrıs’tan çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli bir yer alması ve bugünün de temellerini atılmasındaki önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türkeş’in o zamandan bugünleri görecek kadar ileri görüşlü olduğunu ifade ederek, Alparslan Türkeş’in, Kıbrıslı Türk yiğit bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Tatar, Osmanlı’nın 350 yıl buralarda hükümdarlık yaptığını ifade ederek, Kıbrıs’ta tarihe bakıldığında milli bir toprak olduğunu vurguladı.

Egemenlik temelinde bu topraklarda varlıklarını sürdürmenin önemine işaret eden Tatar, ülkede birlik beraberliği bozmak için, Türkiye ve Türk dünyası ile olan bağlara hakaretler yağdıranların olduğunu ifade ederek, “Biz büyük Türk milletinin kopmaz parçasıyız, bunlara karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs konusunda artık bir yola çıkıldığını ve iki devletli siyasetin Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, “Kıbrıs’ta artık yeni siyaseti tersine çevirmek, federasyon, ortaklık görüşmek yoktur. Federasyon görüşmesi demek, sıfır asker sıfır garanti demektir. Masalarda iyi niyetle çok uzun zaman geçirdik. İyi niyetle süreçleri yürüttük ama Rum hiç bir zaman ortaklığı kabul etmedi etmeyecek” diye konuştu.

İki devletli siyasetten geri dönüş olmadığını, KKTC’yi tanısalar veya tanımasalar, her gün bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini, tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Tatar, “Her platformda yer almaya çalışıyoruz dünyanın farklı yerlerinde bayrağımızı dalgalandırıyoruz” dedi.

Türkeş’i anan Tatar, oğlu Tuğrul Türkeş’i de andı ve Türkeş’in doğduğu evin müze yapıldığını, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde aldığı yerin öneminin vurgulandığını söyledi.

Tatar, konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından panele geçildi.