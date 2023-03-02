Kazılar sonucu gün ışığına çıkarılan tarihi eserler, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ekipleri tarafından Girne Şube Amirliğine götürülerek koruma altına alındı.

Ekiplerinin bölgede 5 gün süren çalışmaları kapsamında üç adet mezar içerisinde pişmiş toprak testiler, metal mızrak ucuz, toka, çivi ve iğnelerden oluşan Orta Tunç Çağı dönemine ait eserler ortaya çıkarıldı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Şubesi teknik ekibi tarafından tarihi mezarların bulunduğu bölge koruma altına alınarak, kazı çalışması başlatıldı.

Kültür Dairesi’nden, merhum sanatçı Reşat’ın atölyesiyle ilgili girişim

Kültür Dairesi’nden, merhum sanatçı Reşat’ın atölyesiyle ilgili girişim

Alsancak’ta bir sitenin havuz inşaatı için yapılan kazıda Orta Tunç Çağı dönemine ait üç mezar tespit edildi.

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