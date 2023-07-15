Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Alsancak’ta, Şht. Münür Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 23 yaşındaki E.B.’nin tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 25 yaşındaki A.C.D.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan nargile halinde getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.