Altın, bir önceki seansta yüzde 0,2 gerilemesinin ardından Fed’in yaklaşan faiz kararı öncesinde yatay bir görünüm sergiledi.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 644 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 976 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Piyasalar yetkililerin başka bir çeyrek puanlık indirim duyurmasını beklerken, 2025’te ne olacağı henüz belli değil çünkü göreve gelen Donald Trump yönetiminin politikaları daha fazla gevşemeyi engelleyebilir.

Değerli metal bu yıl yüzde 28’den fazla arttı ve 2010’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor. Altın, ABD’deki parasal genişleme, güvenli liman talebi ve dünya merkez bankalarının sürdürdüğü alımlarla desteklendi.

Danışmanlık firması Metals Focus’un bu haftaki raporuna göre, altında yıllık talebin 2024’te yüzde 7 artarak 905 tona ulaşması bekleniyor. Yine de, külçe için yükselen fiyatlar muhtemelen gelecek yıl tüketimi etkileyecek ve talebin 2025’te yüzde 4 düşmesi bekleniyor.