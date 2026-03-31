Altın, Trump’ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve Fed’in faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrası iki günlük yükselişini sürdürdü.

Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra yüzde 1,8’e kadar artarak ons başına yaklaşık 4.585 dolara ulaştı. Bu yükseliş, The Wall Street Journal’ın Trump’ın danışmanlarına, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğunu söylediğini aktarmasının ardından geldi. Bu durum, bir aydır süren çatışmanın sona erebileceğine dair umutları artırdı.

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, savaşın petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskılarını ve faiz artışı beklentilerini artırmasına rağmen, uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin kontrol altında göründüğünü söyledi. Powell, merkez bankasının politikasının “bekleyip görmek için iyi bir noktada” olduğunu ifade etti.

Son günlerde yatırımcılar, ABD ve İsrail’in Şubat sonlarında İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşü fırsat bilerek alım yapmaya başladı.

Öte yandan Beyaz Saray, İran’a yönelik saldırıları kritik sivil altyapıyı da kapsayacak şekilde artırma tehdidinde bulundu. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ücret uygulanmasını öngören bir yasayı onayladı ve Yemen’deki Husileri Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına karşı yeni bir kampanyaya hazırlanmaya teşvik ediyor. Ayrıca İran, Dubai’de bulunan Kuveyt’e ait bir ham petrol tankerine saldırdı; bu bilgi Kuwait Petroleum Corp. tarafından Salı günü açıklandı.

Spot altın, Singapur saatiyle 09:23 itibarıyla yüzde 1,6 artışla ons başına 4.581 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 3,6 artarak ons başına 72,59 dolara çıktı. Platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,3 yükseldikten sonra büyük ölçüde yatay seyretti.