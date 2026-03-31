KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı bir açıklama yaparak, grev ve eylemlerin yeni gelişmeler ışığında askıya alındığını açıkladı.

“Bugün okullarımız açık, öğretmen ve çalışanlar görevinin başındadır” diyen Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün okullarımızda ve örgütlü işyerlerimizde duyurduğumuz grev ve eylemler, yeni gelişmeler ışığında askıya alınmıştır. Bugün okullarımız açık, öğretmen ve çalışanlar görevinin başındadır. Dayanışma ve mücadele için teşekkür ederiz. Saat 10:30’da Meclis önünde sendikalar açıklama yapacaktır.”