Altın, yatırımcıların ABD’nin bütçe açığına dair endişelerin etkisiyle güvenli limana talebi artarken, son bir ayın en büyük haftalık kazancına ilerliyor.

Külçe altın, ons başına 3.300 doların üzerinde işlem görerek, bu hafta yaklaşık yüzde 3’lük bir yükseliş gösteriyor. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürme kararının ardından, yatırımcılar şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın Temsilciler Meclisi’nden geçen ve Senato’ya yönlendirilen vergi yasasının zaten artmakta olan bütçe açığını daha da büyüteceğinden endişe ediyor.

Altın bu yıl yüzde 25’ten fazla değer kazandı ve geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 200 dolar aşağıda bulunuyor. Bu yükseliş, ABD öncülüğündeki ticaret savaşlarının tetiklediği güvenli liman talebi ve daha yakın zamanda ülkenin mali durumu konusundaki endişelerle destekleniyor. Merkez bankaları da rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla düzenli olarak altın alımı yapıyor.

Global X ETFs analisti Justin Lin, “Altın kısa vadede dar bir bantta işlem görmeye devam edebilir. Ancak süregelen jeopolitik gerilimler ve ABD’nin mali görünümüne dair artan kaygılar altında kalıcı bir destek sağlıyor” dedi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri bu hafta yüzde 4,5’in üzerine çıktı. Önceki yıllarda bu tür bir yükseliş, faiz getirmeyen altın için önemli bir baskı oluştururdu, çünkü altın fiyatları genellikle tahvil getirileriyle ters yönde hareket ederdi. Ancak bu korelasyon artık zayıflamış durumda.

Altın, Singapur saatiyle 09:10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla ons başına 3.304,81 dolardan işlem görüyordu. Perşembe gününü ise yüzde 0,6 düşüşle kapamıştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyrederken haftalık kayıp yolunda ilerliyor. Gümüş, paladyum ve platin haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor; platin neredeyse yüzde 10 artışla son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.