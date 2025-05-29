Altın fiyatları güçsüz seyrediyor. ABD ekonomisine ilişkin endişeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri altını kararsı seyre yönlendiriyor.

Trump’ın hamlelerini takip eden altın, ABD borsalarındaki güçlenmenin de etkisiyle ivme kazanamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği ek gümrük vergileri mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak Trump yönetimi temyiz başvurusunda bulundu ve temyiz sürecinde de vergiler devam edecek.

Ons altın güne 3289 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3245 dolar, en yüksek de 3294 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3272 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4142 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4115 liradan alıcı buluyor.