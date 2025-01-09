Altın, yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli istihdam rakamları ve Fed’in gevşeme politikasına ilişkin görünümü değerlendirmesiyle iki günlük yükselişin ardından yatay seyretti.

Külçe altın, Çarşamba günü ABD özel sektör işe alımlarının ve ücret artışının Aralık ayında yavaşladığını gösteren bir raporla yüzde 0,5’lik bir artışın ardından ons başına 2.660 dolara yakın işlem gördü.

Fed, faiz oranlarını düşürmeye karar verirken bunu yenilenen enflasyon korkularıyla dengelemek zorunda kalacak ve merkez bankasının geçen ayki toplantısının tutanakları gevşemeye yönelik daha temkinli bir yaklaşımı teyit etti. Daha düşük borçlanma maliyetleri genellikle faiz getirmeyen altın için olumludur.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini ekonomistlerin 2025’te devam etmesini beklediği ılımlı ancak yine de sağlıklı istihdam artışı göstermesi beklenen Cuma günkü Aralık maaş bordrosu verilerine çeviriyor.

Altın, kısmen ABD parasal genişlemesinin de etkisiyle geçen yıl rekor kırarak yüzde 27 arttı, ancak Trump’ın ABD seçim zaferinin doları desteklemesinin ardından yükseliş ivme kaybetti. Goldman Sachs bu hafta Fed’in daha az kesinti yapması beklentileriyle altın için ons başına 3 bin dolara ulaşma hedefini 2026 ortasına erteledi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:14 itibarıyla ons başına yüzde 0,1 düşüşle 2.660,57 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş ve paladyum sabit seyrederken, platin biraz düştü.