Kurban Bayramı’nın ardından altın piyasasında yeniden hareketlilik gözleniyor. ABD ile Çin arasında süren ticaret müzakerelerinin olumlu seyretmesi ve ilerleme kaydedildiğine dair gelen haberler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgiyi artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın, 11 Haziran 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla 4.206,14 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6.938 TL’den alıcı buluyor.

Altının kilogram fiyatı, dün gün içinde en düşük 4 milyon 208 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 230 bin lira seviyelerini gördü. Günü yüzde 0,2 artışla 4 milyon 230 bin liradan kapatan altın, yeni haftaya da yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.

Güncel fiyatlar şöyle:

Gram Altın

Alış: 4.205,67 TL

Satış: 4.206,14 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.874,00 TL

Satış: 6.938,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.750,00 TL

Satış: 13.878,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.415,00 TL

Satış: 27.628,00 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 3.342,38

Satış: 3.342,77