Piyasalarda ayrıca enflasyon ve faiz artırımı beklentileri de yakından takip ediliyor.

Spot altın, ons başına 4.332,50 dolarda yatay kaldı. Değerli metal, önceki seansta iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesini görmüştü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4.357,10 dolara geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın işlemleri sakin seyrediyor. Yatırımcılar İran-İsrail ateşkesinin kalıcılığı konusunda şüpheci davranırken, aynı zamanda bu hafta açıklanacak ve Fed’in politika görünümünü şekillendirecek kritik ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli hareket ediyor” dedi.

İran ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısının ardından pazartesi günü karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıklarken, Tahran yönetimi İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Goldman Sachs, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve istihdam artışını gerekçe göstererek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 2026 yılı boyunca sabit tutacağını ve faiz indirimlerini 2027 yılına erteleyeceğini öngördü.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar şu anda Fed’in aralık ayına kadar faiz artırma olasılığını yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor.

Piyasalar, Fed’in para politikası patikasına ilişkin daha net sinyaller almak amacıyla çarşamba günü açıklanacak ABD Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini bekliyor.

Waterer, “Merkez bankalarının talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların da düşüş yönünde hareket etmesi gerekecek” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 67,71 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 kayıpla 1.751,39 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,8 yükselerek 1.213,89 dolara çıktı.