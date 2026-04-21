Yatırımcılar ise hafta sonu artan gerilimin ardından ABD ile İran’ın bu hafta barış görüşmeleri için bir araya gelip gelmeyeceğini bekliyor.

Spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.807,91 dolara gerileyerek, Pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından düşüşünü sürdürdü.

ABD doları güçlenirken, bu durum dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, yatırımcıların şimdi “İslamabad’da görüşmelerin yapılıp yapılmayacağına ve eğer yapılırsa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ya da daha da iyisi bir barış anlaşmasına varılıp varılamayacağına dair gelecek haberi” beklediğini söyledi.

Rodda, “Eğer bunlar gerçekleşirse petrol fiyatları düşeceği için altın muhtemelen güçlü kalır. Ancak gerçekleşmezse piyasada oynaklığın yeniden arttığını görebiliriz,” dedi.

Yüksek petrol fiyatları, taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu besler. Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltır.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İslamabad’ın ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı sona erdirmeye yönelik adımlarının ardından, İran’ın Pakistan’da ABD ile yapılacak barış görüşmelerine katılmayı değerlendirdiğini söyledi. Bu abluka, iki haftalık ateşkesin sona ermesine yaklaşılırken Tahran’ın barış sürecine yeniden katılımının önündeki önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Altın fiyatları, ABD ve İsrail’in Şubat ayı sonlarında İran’a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana yaklaşık yüzde 8 geriledi. Diğer metallerde ise spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle ons başına 79,40 dolara inerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 2.074 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.556,16 dolara çıktı.