Altın, ABD faiz oranları için piyasaların görünümünü tartmasıyla sabit kaldı.

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 625 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 970 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Cuma günü açıklanan verilere göre Fed’in favori enflasyon göstergesinde Kasım ayında soğuma yaşandı. Buna göre çekirdek PCE Kasım’da yıllık olarak yüzde 2,8 arttı. Ekim ayında da çekirdek PCE’de yıllık artış yüzde 2,8 olmuştu. Beklenti artışın yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Aylık olarak artış ise yüzde 0,1 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 0,2 olması yönündeydi. Ekim ayında çekirdek PCE tarafında aylık artış yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

Altın bu yıl yaklaşık yüzde 27 oranında yükseldi ve ABD’deki parasal genişleme, güvenli liman talebi ve dünya merkez bankalarının satın almalarıyla desteklenen rekor fiyat seviyelerine ulaştı.