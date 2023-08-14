İzlem Gürçağ Altuğra görevi yeni bakan Hakan Dinçyürek'e teslim etti.

Görevi devrederken konuşan İzlem Gürçağ Altuğra, görev süresi boyunca tarihe geçecek bir çok icraata imza attıklarını ve iz bıraktıklarını belirtti. 'Olmayanları hayata geçirdik' diyen Altuğra, günü birlik icraatları olmadığını vurguladı. 'Görev sürem boyunca hep büyük oynadık' diyen İzlem Gürçağ Altuğra, nice nice takdirler aldıklarını kaydederek gururlu olduklarını vurguladı.

Görev süresi boyunca geçrekleştrdikleri icraatları anlatan Altuğra, daha yapılacak bir çok iş olduğunu belirterek, 'maalesef siyasetin kaygan zemini olarak yorumlamak istiyorum... Görevimi devrediyorum' diyerek, Hakan Dinçyürek'e başarılar diledi.

Altuğra sözlerini "Sağlık Bakanlığı görevine tertemiz geldim tertemiz, alnımın akıyla gidiyorum" diyerek noktaladı.

Dinçyürek: Bu bir bayrak yarışıdır

Görevi devralan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, devlette hizmetlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, Başbakan'ın takdiriyle Sağlık Bakanlığı görevini devraldığını anlattı.

Sağlık Bakanlığını ileriye taşımak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Dinçyürek, 'temel amacımız hasta memnuniyeti ve sağlığı daha da ileriye taşımak olacaktır' diye konuştu.

