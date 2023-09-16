Astroloji, insanların karakter özellikleri ve burçları ile ilgili pek çok bilgi sağlar. Birçok insan, burçlarına göre birçok konuda kararlar verir, hayat tarzı belirler ve ilişkilerine yön verir. Bazı burç kişileri yalan söyleme özellikleri ile baş edilemez olabiliyor.

Yapılan araştırmalarda ABD’nin polis teşkilatı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) listelerinin çoğunda yer alan dolandırıcı insanların burçları tespit edildi. Burçların belirli özellikleri göz önüne alındığında en dolandırıcı üç burç belirlendi.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. En sahtekar ve dolandırıcı burçlar listesinde zirvede yer alıyor. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler. İstatistik verilere göre, İkizler burcu dünya çapında büyük soygunlara ve dolandırıcılıklara kolaylıkla imza atabilir.

BAŞAK BURCU

Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Sonbahar doğumlu Başak burcu tam bir duygu dolandırıcısıdır. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. Başak burcu her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünür ve kusursuz bir dolandırıcılığa ya da sahtekarlığa imza atar.

KOVA BURCU

Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova 'lar dik kafalıdırlar. İyi oynar iyi saklanırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Kova burçları kadar kuralcı bir dolandırıcı yoktur. Onun en iyi yeteneği manipüle etmedir. Asla yakalanmamasının en büyük payı ise söylediği yalanları doğruluğa yönlendirebilmesidir.