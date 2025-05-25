Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın sunduğu “18. Saat” programında konuştu. Başkan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında, 18 belediyeye toplamda 280 milyon TL kaynak ayrıldığını duyurdu.

Amcaoğlu, söz konusu kaynağın, belediyelerin altyapı yatırımlarına katkı kalemi üzerinden sağlandığını ifade etti. “Ne mutlu ki hiçbir ayrım gözetmeden, tüm belediyelerle istişare edilerek öncelikli projeler belirlendi ve onaylandı” diyen Amcaoğlu, bu süreçte önemli katkıları olan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi yetkililerine teşekkür etti.

Projelerin uygulamaya geçebilmesi için gerekli olan bloke işlemlerinin devam ettiğini, ihale süreçlerinin de yakın zamanda başlayacağını belirtti.