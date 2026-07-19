Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Anar Mammadov ve parti temsilcileri ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan da yer aldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bu mutlu gününde konuk heyetle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kardeş ülkenin temsilcilerini KKTC’de görmekten, ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti, “Hoş geldiniz” dedi.

Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesi verirken, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nden de tarihten gelen kardeşlik bağlarıyla destek aldığını ifade eden Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesiyle 15 Kasım 1983’te KKTC’nin kurulduğunu, dünyaya ilan edildiğini söyleyen Üstel, o günden bugüne Kıbrıs Türkü’nün ambargolar, izolasyonlar, ekonomik baskılar altında olduğunu belirtti.

KKTC’nin gelişmemesi için Avrupa Birliği’nin ve Rum tarafının baskısını gördüklerini dile getiren Başbakan Üstel, “Ama bütün bunları ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hep aştık” dedi.

Kardeş Azerbaycan’ın da KKTC ile yakın ilişkiler kurmaya başladığını dile getiren Üstel, Yeni Azerbaycan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Ulusal Birlik Partisi arasında iş birliği deklarasyonu imzalandığına işaret ederek, “Kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok daha ileriye gitti” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in her platformda KKTC’ye verdiği destekle, Azerbaycanlı kardeşleriyle çok daha sık bir araya geldiklerini ifade eden Üstel, “üç devlet, tek millet” vurgusu yaptı.

Eğitim, turizm, kültür, sosyal etkinliklerle bağlarını güçlendireceklerine inanç belirten Üstel, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de, Azerbaycan ile çok sıkı ilişkileri ve kardeşlik bağları olduğunu söyledi.

Dünyanın, KKTC’yi tanıma yoluna gireceğine olan inancını dile getiren Üstel, Kıbrıs Türkü’nün, üzerindeki ambargolar ve insanlık dışı uygulamalardan kurtulacağını belirtti.

Başbakan Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın sevincini Kıbrıs Türkü ile birlikte paylaştıkları için konuk heyete teşekkür etti.

-Feyziyev: “Barış Harekatı, Türk dünyasının tarihinde zafer günlerinden biri”

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, tarihi bir günde KKTC’de olduklarını belirterek, bu kez daha geniş bir heyetle ülkeye geldiklerini söyledi.

Azerbaycan’dan üç heyetle KKTC’de olduklarını dile getiren Feyziyev, “Sizin toprağınızda olan her bir bayram Azerbaycan için de Türkiye için de aynı derecede bayramdır” dedi. Feyziyev, Kıbrıs Barış Harekatı’nın sadece Kıbrıs Türklerinin değil Türk dünyasının tarihinde zafer günlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan da Kuzey Kıbrıs’a heyetlerin karşılıklı ziyaretleri olduğuna dikkat çeken Feyziyev, ilişkilerin arttığını belirterek, “Bu da bizi sevindiriyor” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in de sık sık Azerbaycan’ı ziyaret ederek, ilişkileri artırmaya çalıştığını dile getiren Feyziyev, bundan dolayı memnuniyet belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Feyziyev, “İnşallah bir gün KKTC’nin bağımsızlığı bütün dünya tarafından tanınır ve biz, buraya bağımsız bir devleti tebrik etmek için geliriz” dedi.

-Emiraslanov

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin dördüncü kez kutlamalara katıldığını ifade eden Emiraslanov, “Çok gurur verici bir bayram” dedi.

KKTC’ye her gelişlerinde yenilikler gördüklerini kaydeden Emiraslanov, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye verdiği desteğe dikkat çekti.

Kabulde karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.