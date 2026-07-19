Cumhuriyet Meclisi, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Türkiye heyetinden TC- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Şamil Ayrım, TC- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyeleri Mustafa Cihan Paçacı, Ahmet Erbaş ve Semra Dinçer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yanı sıra AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliği KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi yer aldı.

Kabulde, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Başkanlık Divanı Üyesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu da hazır bulundu.

Kabulde, heyetler karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, TC- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, grubun gerek İslam İşbirliği Teşkilatı gerekse de Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında kendilerine her zaman destek olduklarını belirtti.

Bugün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gün olduğunu hatırlatan Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini, bu topraklara tutunabilmek, bayrağına ve egemenliğine sahip çıkabilmek için çok ciddi mücadeleler verdiğini aktardı.

20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı’yla adaya huzur, güven ve barış geldiğine vurgu yapan Öztürkler, özellikle Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin caydırıcı gücünün adadaki huzur ve güvenin teminatı olduğunun altını çizdi.

Öztürkler, bu bağlamda, “Adada 52 yıldır kimsenin burnu kanamıyor. Burada, 52 yıldır huzur ve güven vardır.” şeklinde konuştu.

Güçlü bir Türkiye’nin güçlü KKTC anlamına geldiğini de işaret eden Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimde, sanayide, milli savunma gibi birçok alanda gelişmiş gücünün Kıbrıs Türk halkına yansıdığını da kaydetti. Özellikle iki ülke arasında imzalanan mali-iktisadi işbirliği protokolleriyle KKTC’ye çok ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Öztürkler, Ercan Havalimanı, Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Millet Bahçesi, hastaneler gibi birçok alanda yatırım gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kabulde, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanılan izolasyonlar hakkında da konuşan Öztürkler, “Bizlere yönelik uygulanan haksız izolasyonların kalkması çağrısını yineleyeceğiz.” dedi. Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla Kıbrıs Türk Halkının yer aldığı her platformda özden gelen haklarını, yaşadıklarını ve Kıbrıs'ta ev sahibi olduklarını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öztürkler, Türkiye’nin kendilerine her zaman güç verdiğini de belirterek, “Bu güçle hareket ettik ve yolumuza devam ettik. Biz Anavatanımızla her daim birlikte yürüdük.” dedi.

Kıbrıs Türklerinin Bağımsızlık Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'i, dönemin TC Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, şehit düşenleri saygı ve sevgiyle andığını belirten Öztürkler, “Gazilerimize de şükranlarımı sunarım” dedi.

-Erdem

TC- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de kabulde yaptığı konuşmada, Türk Milleti’nin kalbinin Kıbrıs Türkleriyle birlikte attığını belirterek, tüm halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Türk Milleti’nin tüm siyasi partileriyle birlikte her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunu vurgulayan Erdem, bu yakınlığın her zaman devam edeceğini kaydetti.

Erdem, kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un ve üyelerinin selamını getirdiğini de aktardı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı için karar veren dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ve Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını kaydeden Erdem, aynı zamanda Kıbrıs Türk Toplumu Bağımsızlık Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da rahmetle andı.