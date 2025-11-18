Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün Avrupa Birliği’nin “Halk Sağlığının Gıda İşletmelerinde Yapılacak Tek Tip Kontroller ile Güçlendirilmesi” konulu toplantısına pilot belediye olarak katıldıklarını ve sahada edindikleri deneyimleri tüm paydaşlarla paylaştıklarını açıkladı.

Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Avrupa Birliği’nin ‘Halk Sağlığının Gıda İşletmelerinde Yapılacak Tek Tip Kontroller ile Güçlendirilmesi’ konulu toplantısına pilot belediye olarak katıldık ve sahada edindiğimiz deneyimleri tüm paydaşlarla paylaştık.

Bu çalışma sürecinde, uzmanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz saha denetimlerinde yalnızca yüzeysel bir kontrol değil; işletmelere bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedefledik. Hijyen, ekipman temizliği, su kalitesi, atık yönetimi ve çalışma düzeni gibi tüm kritik noktaları yerinde değerlendirdik. Tespit edilen uygunsuzlukları iş yeri sorumlularıyla paylaştık; amacımızın cezalandırmak değil, birlikte daha güvenli bir gıda zinciri oluşturmak olduğunu özellikle vurguladık. Denetimler esnasında iş başı eğitimler vererek her uygulamanın gıda güvenliği zincirinde ne kadar önemli bir rol oynadığını anlattık. Böylece denetimin ötesine geçerek farkındalık oluşturmayı ve işletmelerde sürdürülebilir bir gıda güvenliği kültürü geliştirmeyi amaçladık.

Bugünkü toplantıda ayrıca, belediyeler ile bakanlık birimlerinin aynı dili konuşmasını sağlayacak ortak kontrol listesi çalışmalarına verdiğimiz katkıları aktardık. Bu ortak yaklaşım; şeffaf, adil ve eşit bir denetim sisteminin en önemli adımlarından biridir.

Pilot süreç bize çok değerli bir tecrübe kazandırdı. Denetim kapasitemiz güçlendi, yaklaşımımız daha bütüncül hale geldi. Bundan sonra bölgemizde daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda güvenliği sistemi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu işbirliğine emek veren tüm uzmanlara, kurumlara ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gönyeli–Alayköy Belediyesi olarak bu sürecin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”