Bakan Hasipoğlu, Ankara temasları kapsamında bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’la görüşme gerçekleştirdi. Hasipoğlu yarın da Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek.

Hasipoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda KKTC Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey tarafından karşılandı.

Bakan Hasipoğlu’na temaslarında Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve İhtiyat Sandığı Müdürü Ertunç Doğu eşlik ediyor.



HASİPOĞLU, GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE–KKTC DAYANIŞMASINI VURGULADI

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmede şunları söyledi:

“Türkiye ile KKTC arasındaki bağ, sıradan bir iş birliğinden ibaret değildir. Biz aynı tarihsel hafızayı, aynı milli mücadele ruhunu ve aynı kader çizgisini paylaşan iki devletiz. Attığımız her adım, geliştirdiğimiz her proje, hayata geçirdiğimiz her reform; iki devlet tek millet bilincinin, gönül birliğinin ve sarsılmaz dayanışmanın eseridir. Bu derin bağ, hem sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarımıza güç katmakta hem de geleceğe daha özgüvenli bakmamızı sağlamaktadır.”



“ORTAK ÇALIŞMALAR HALKIMIZA DAHA ETKİN HİZMET SUNMAMIZI SAĞLIYOR”

Hasipoğlu, sosyal politika başlıklarında yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve

“Sosyal politika, engelli bireylerimiz, aile, şehit yakınları ve gazilerimiz, çocuk ve yaşlı hizmetleri gibi alanlarda yürüttüğümüz iş birliği, hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendirmekte hem de halkımıza daha etkin ve kapsayıcı hizmet sunmamıza imkân sağlamaktadır.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN REHBERLİĞİ GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMANIN GÖSTERGESİ”

Hasipoğlu konuşmasının devamında

“KKTC olarak, sosyal hizmetler alanında yürüttüğümüz çalışmalarda Türkiye’nin bilgi birikimi ve rehberliği, yalnızca teknik destek değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ve kararlılık göstergesidir. Bu süreçte ortaya koyduğumuz hedefler, Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve toplumsal refahı güvence altına almayı amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

2026 AİLE YILI İÇİN ORTAK ADIM

Hasipoğlu, görüşmede aile politikaları konusundaki ortak çalışmalara dikkat çekerek şunları kaydetti;

“2026 yılını ülkemizde aile yılı olarak ilan etmek için çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamda Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Aile Danışma ve Eğitim Merkezi kurulması için ilk adımı atmış bulunmaktayız.”



“BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEMİZ SOMUT SONUÇLAR DOĞURACAK”

Hasipoğlu, konuşmasını

“Sosyal hizmetlerden aile politikalarına kadar her alanda Türkiye’nin rehberliğini ve desteğini önemsiyoruz. Bugünkü görüşmemizin, hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendireceğine hem de halkımızın hayatına doğrudan etki edecek somut sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum.” diyerek tamamladı.