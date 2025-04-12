Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü’nün açık kortlarını kapsayan yeni projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Spora ve gençliğe verdiğimiz değerin somut bir göstergesi olarak, Gönyeli Tenis Kulübü’nün açık kortlarını modern bir yapıyla kapatma projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeyle birlikte, tenis tutkunları artık yaz-kış demeden spor yapma olanağına kavuşacak.

37x39 metre ölçülerindeki alanda kurulacak sistemde:

9 metre yüksekliğinde çelik yapı,

Isı yalıtımlı “block-out” membran çatı,

4 yanda kayar perde sistemi,

Yaz aylarında sıcaklığı dengeleyen havalandırma cepleri yer alacak.

Yapımı Gönyeli Tenis Kulübü tarafından üstlenilen bu önemli projenin finansmanı, belediyemiz tarafından sağlanmaktadır.

Bu modern spor altyapısı, çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlıklı bir geleceğe yapılan kalıcı bir yatırımdır.

Gönyeli-Alayköy’ü sporun ve gençliğin merkezi yapma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden sürecektir.”