Amcaoğlu, “Elektronik Etiket Tüzüğü ile ilgili Başsavcılık görüşüne göre elektronik etiket tüzüğünün uygun olduğuna dair savcılık görüşü vardır. Bakanlıkta alışan tüm arkadaşlarımız hukukun üstünlüğüne ve Anayasanın 8. Maddesindeki Fırsat Eşitliği ilkesine göre hizmet sunuyoruz ve çalışmalarımız bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Akaryakıt fiyatları ve akaryakıt sektörünün denetimleri hakkında bilgi veren Amcaoğlu, “Tam 3 haftadır borsadaki fiyatlara baktığımızda Güney’de akaryakıt 72 TL, Türkiye’de 52 TL, bizde ise 45,55 TL’dir” dedi.

“Sadece Sarayönü’nde oturup fiyatları belirleyemezsiniz”

Konuşmasının devamında Amcaoğlu, “Kendi ülkesinin ekonomik yapısını bilerek, ilgili makamlarda çalışarak bu noktaya geldik. Yaklaşık 3.5 yıldır göreve geldiğimden günden bu yana bakanlığın tüm dairelerinin teknolojik alt yapısını geliştirerek yolumuza başladık. 142 istasyon, 2 tedarikçi firmayı ekranlarda görüyoruz. İstasyonların durumu, fiyatlar, dünya borsaları fiyatlarını görüyoruz ve sürekli muhataplarımızla bunları istişare ediyoruz. Koltuğumuzda oturup karar vermiyoruz. Eğer bu yıl çok büyük bir kriz yaşanmazsa fiyatlar istikrarlı gidecektir. Şuanda dünyada akaryakıt piyasasının yüzde 30’un İran piyasaya sürüyor. Fiyatların yukarı hareket etmemesinin sebebidir. Sadece Sarayönü’nde oturup fiyatları belirleyemezsiniz. Dünyayı izlemeniz gerekiyor. Tüm piyasa aktörleri ile istişare ediyor ve ona göre hareket ediyoruz. 3 haftadır akaryakıtı fonluyoruz ve halkın hayat pahalılığı yaşamasını önlüyoruz. Enerji, akaryakıt, işçilik maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapıyoruz ve bu sayede hayat pahalılığını engelleyici adımlar atıyoruz. Bizim ekonomik yapımızı Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik yapısı ile bağdaştırmaya çalışıyorlar ama alakamız yok. Ada ülkelerinde büyük bacalı sanayiler yoktur. Mevcut sanayiyi daha da büyütme çabası içerisindeyiz. En yüksek katma değer katan lokomotif sektörümüz turizmin hayatını idame ettirmesi için çalışıyoruz. Bu yıl ithalat ihtiyacımız 3.5 milyar dolara yükseldi. Yüzde 30 artışla 2025’in sonunda şekilleneceğini öngörüyüz. Eğer sıvı gazla ilgili fiyatlamaları yaparken dikkatsiz davranırsanız, ulaşımda yaşanan sorunlardan dolayı turizmi de baltalarsınız” dedi.

“Eğer reel sektör yoksa kamu sektörü yoktur”

Amcaoğlu, “Pandemi döneminde 88 bin olan çalışan sayısı 168 bin kişiye ulaştı. Ülkede kapanan işyerleri var diyorlar, doğrudur. Ama genele baktığımız zaman yüzde 7’ye yakın işletme sayısı ülkemizde artırıldı. Yüzde 90 da çalışan sayısı artırıldı. Çalışma hayatında olan reel sektör çalışanları hak etiğini alsın diye, devlet her ay 86 bin kişiye 240 milyona yakın destek verdi işverenlere. Eğer reel sektör yoksa kamu sektörü yoktur. Reel sektörün sağlıklı büyüyebilmesini yada resesyona girme öngörülerini gözden kaçırmamamız gerekiyor. Elektronik etikette öngördüğümüz buydu” ifadelerini kullandı.

“30 marketle başladık, bugün 562 market bize fiyat gönderiyor”

Amcaoğlu, “Merkez Bankası çalışmalarına baktığımızda 3. Çeyreğin sonuna kadar çok önemli sıkıntılar görülmeyebilir. Kara kapılarında yüzde 7’lik bir düşüş varsa ve yüzde 15’e yakın Kuzey’den Güney’e geçişler artıyorsa ve toplam yüzde 22’lik bir fark varsa rakamlar size bir şeyler yapmanız gerektiğini söylüyordur. Amacımız başta marketlerden başlamak üzere hizmet sektörü dahil bu sisteme dahil edilmesi ve tüketicilerin bilinçli bir şekilde harcama yapabilmesidir. İlk olarak 30 marketle başladık, bugün 562 market bize fiyat gönderiyor. Tüm işletme sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu kişisel değil sistemi ilgilendiren bir yapıdır. 2 yıldır sektörlerle birlikte omuz omuza buralara geldik. Bugüne kadar kavga ederek değil istişare ederek geldik” diye konuştu.

“Devlet, vatandaş, işletmeler kazandı ve rakamlar aşağıda kaldı”

Amcaoğlu, yapılan çalışmalar hakkında konuşmasının devamında bilgi vererek, “İnsanların denetleyici ve objektif bir alışveriş yapabilmesini, verilerle kontrol edilebilmesini sağladık. Uygulamada Alo 171 şikayet hattı bulunuyor. Orada şikâyet etiğiniz unsurun resmini atabilirsiniz ve bizim monitörlerimize anında düşer. 48 denetim memurunuzun ilgili kuruma gidip denetim yapma şansı veriyorsunuz. Biz ne işletme sahibini ne de işletmeyi rahatsız etmek istemiyoruz. Bir şikâyet olduğunda gerekeni yapıyoruz. Bizim amacımız kimseyi sopayla korkutmak değildir. Devlet olarak bu ülkeye 3.4 milyar ithalat yapılırken bu ithalatın karşılığında, devlet gümrükte, FİF’te, stopaj da, KDV oranları konusunda bir sorun varsa, Kuzey ve Güney arasındaki fiyat farklarına neden oluyorsa orada bir şeyler yapılmalıdır. Bir şeylerin önce alt yapısını yapıp ikinci çeyrekte aşma konusunda politikalar üretmek gerekir. Devlet Fiyat İstikrar Fonu’ndan (FİF) 30 milyon dolar kazandı. Devlet kazanırken, Türkiye’de 58 TL olan dizel bizde 45 TL’di. Devlet, vatandaş, işletmeler kazandı ve rakamlar aşağıda kaldı. Herkes kazandı. Data ve veriyle sağlıklı politikalar üretildi. Bu elektronik etiket sistemi bütün dünyada vardır. İnsanımız ihtiyacı olan ürün ve hizmeti alacağında orada kategorize gruplarda bir standardın gelmesi için bir teknolojiye kavuşacağız. Dünya nereye gidiyorsa biz de oraya gitmek için adımlar atıyoruz” dedi.

“Akaryakıt otomasyonu devlete girmeden önce kayıt dışılık yüzde 80’in üzerindeydi”

Amcaoğlu, akaryakıt otomasyon sistemi devreye girmeden önce piyasada yüzde 80’in üzerinde kayıt dışılık olduğunu vurgulayarak, “Akaryakıt otomasyonu devlete girmeden önce kayıt dışılık yüzde 80’in üzerindeydi. Akaryakıt piyasasının yılık hacmi 500 milyon dolardır. 380 bin dolarlık bir yatırımla her yıl yarım milyon dolarlık hacmi kontrol ediyoruz. Vatandaş, işletme ve kamu maliyesi kazanıyor. Kayıtlılık dijital veri ile çalışabilme politika üretebilme imkânımız var” dedi.

Amcaoğlu, “Elektronik Etiket ve diğer uygulamalar birer araçtır. Amaç bu ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin artmasıdır. Kriminal olayların olmadığı, güvenliğin sağlanabilmesi, ekonomik ve siyasi güvenliğin sağlanmasından başka bir hedefimiz yoktur. Bu ülkeyi tanımazsanız ve bireysel sıkıntıları öne sürerek yapılması gerekenler engellerseniz çocuklarınızın geleceğinden çalarsınız. Biz buna müsaade etmedik. Biz başarı hikâyesi yazmaya çalışmıyoruz, bu bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Ben yapay zekâyla değil kendi zekâmla konuşmayı ilke edindim”

Amcaoğlu, yapılan eleştiriler hakkında konuşarak, “Ben yapay zekâyla değil kendi zekâmla konuşmayı ilke edindim. Herkes eleştirebilir ama eleştirirken alternatifini koymak gerekiyor. Kendi teknolojik alt yapınızı yapıyorsanız, devletin de bunu yapabilmesi gerekir. Bu sistem maliyeye ve diğer devlet kurumlarına da hizmet verecek. İstatistik kurumu artık market market gezmek zorunda kalmayacak ve ellerinin altındaki monitörlerle takip etmeye başlayacak” diye konuştu.

“Ürün Güvenliği Laboratuvarı 5 bin TL için iptal ediliyordu”

Ürün Güvenliği Laboratuvarının çalışmalarının da tamamlandığını programda ifade eden Amcaoğlu, “Ürün güvenliği laboratuvarı 5 bin TL için iptal ediliyordu. Bugün 2 milyon Euro AB yatırım yapacak. Yaratacağı etki ile bu ülkenin doğru ve sağlık yaşayabilmesi adına bir kuruluş olacak. Biz ürün güvenliği laboratuvarı çalışmasını tamamladık. AB koordinasyon ekibine teslim ettik ve ilk fazı mart sonu itibariyle AB ve bizim uzmanlarımızın eğittiği uzmanlar denetime çıktı. Bugün denetçilerimiz neyi nasıl denetleyeceğini biliyor. Kamu Maliyesinde diğer Bakanlıklarla kıyasladığımızda yüzde 0.07 bütçeye göre oranımız var. Önemli olan bu değildir. Önemli olan sizin vizyonunuz ve ekibinizin projeleridir. Şuan sadece bakanlığımızın geliştirdiği projelerde haller ve sebze meyve bir yerde duruyor. Hal Yasası geçti 8 tüzük çalışması tamamlandı. Bundan sonraki süreçte ilgili sektörlerin temsilcilerini eğitime ve iş ziyaretlerine gönderdik. Herkes raporlarını tuttu. 2026 yılında ihaleyi bitirip ülkenin doğu ve batısında sebze meyve hallerini kurulmasını sağlayacağız. Model ve proje hazırdır. Araziler üzerine kurularak süreci tamamlayacağız” diye konuştu.

“Fiyatlar da önemlidir ama bizim asıl hedefimiz sağlık gıdaya ulaşmaktır”

Amcaoğlu, “Fiyatlar da önemlidir ama bizim asıl hedefimiz sağlık gıdaya ulaşmaktır. Bugüne kadar sorun yaşadığımız yerde, sorun yaşadığımız kitlelerle sorunlarımızı çözdük ve kimseyi rakip görmedik. Kimse üzerinde baskı kurmay çalışmadık. Amacımız önce saygı, sonra sevgi ortamında herkesin yetkileri dahilinde hedeflerimize ulaşmaktı. Bizim için saygı çok önemlidir” dedi.

Mecliste yaşanan kavga: Hindi horozlar gibi birbirinizin üstüne atlamak hoş değil

Mecliste yaşanan fiziksel müdahale ve kavga görüntüleri hakkında da konuşan Amcaoğlu, “Meclisteki görüntüleri asla tasvip etmedim. Ben yerimden kıpırdamadım. Orası cenk edilecek yer değil. Orada fikirler ve ilkeler ve vatandaşın gailesi ile ilgili düşünceler savaşacak. Hindi horozlar gibi birbirinizin üstüne atlamak hoş değil. Arkadaşlarımıza hiç yakışmıyor. Bu arkadaşlarımız çok derin insanlar. Bunlar genç yaşta olabilecek şeylerdir ama biz oraları çoktan geçtik. Birbirimizi biraz daha sayıp sevmeye çalışmamız gerekir. Muhalefetin görevi evet eleştirmektir. Kendilerine göre her gün yanlışları söylerler ama bu yanlışların nasıl kaldırılacağı ile ilgili projeleri dile getirmiyorlar. Biz birbirimizin etinden et koparmaya çalışıyoruz. İyinin daha iyisini yapabilmeyi konuşmak gerekiyor. Ama işin eleştiri ve şikâyet tarafı baskın” dedi.

“Görevini yapmayanı, kötüye kullananı, heyecanını kaybetmiş olanları seçmeyin”

Amcaoğlu, Muhalefetin sürekli erken seçim çağrısında bulunduğunu söyleyerek, “Her toplantıda erken seçim diyorlar. Erken seçim bu ülkeye 60 milyon TL’ye mal olacak, sonrasında ne olacak? Orada 50 milletvekili var ama rakamlara takılmadan, nitelikli seçilecek olanlarla birlikte bu ülkeye hizmet vermeyi konuşmak gerekiyor. Bende iddialıyım UBP olarak en az 25 vekil çıkarırız diyorum. Ancak halkını düşünen ve nitelikli insanları seçin diyorum. Görevini yapmayanı, kötüye kullananı, heyecanını kaybetmiş olanları seçmeyin. Bu ülkenin genç beyinlerle adım atması için evlatlarınızı yüreklendirin. Kimse kendinden daha iyi yapıldığını iddia edilmiyor. Ben en iyi yaptığımı söylemiyorum. Biz bunu ekibimle beraber yapmaya çalışıyoruz. Umarım herkes bunu gaile haline getirir” diye konuştu.