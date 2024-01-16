Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini verdi.

Amcaoğlu'nun o paylaşımı:

"Yenikent - Damla Sokak’ta yer alan ve bölgeye çağdaş bir doku kazandıracak, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini vermek istiyorum. 

Toplam alan 2934 M2

GÖRÜNTÜLER İLE TAM UYUMLULAR  GÖRÜNTÜLER İLE TAM UYUMLULAR 

Yürüyüş yolu uzunluğu 223 M

 Yeşil alan 1347 M2 

 Çok fonksiyonlu spor ve çocuk oyun alanı 510 M2 (Basketbol sahası, çocuk oyun grupları, spor alanı)

Meydan + oturma alanı 171 M2

İklim ve bölge şartlarına uygun bitkilendirme"