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İklim ve bölge şartlarına uygun bitkilendirme"

Çok fonksiyonlu spor ve çocuk oyun alanı 510 M2 (Basketbol sahası, çocuk oyun grupları, spor alanı)

"Yenikent - Damla Sokak’ta yer alan ve bölgeye çağdaş bir doku kazandıracak, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini vermek istiyorum.

Amcaoğlu'nun o paylaşımı:

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini verdi.

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