Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini verdi.
Amcaoğlu'nun o paylaşımı:
"Yenikent - Damla Sokak’ta yer alan ve bölgeye çağdaş bir doku kazandıracak, toplam alanı 3 bin metrekareye yakın bir parkın müjdesini vermek istiyorum.
Toplam alan 2934 M2
Yürüyüş yolu uzunluğu 223 M
Yeşil alan 1347 M2
Çok fonksiyonlu spor ve çocuk oyun alanı 510 M2 (Basketbol sahası, çocuk oyun grupları, spor alanı)
Meydan + oturma alanı 171 M2
İklim ve bölge şartlarına uygun bitkilendirme"